Bankgebouw Monnickendam krijgt negen appartementen

MONNICKENDAM - Het gebouw aan de Nieuwezijds Burgwal in Monnickendam waar vroeger de Rabobank in zat, wordt verbouwd tot appartementencomplex. Bij de gemeente Waterland is een plan ingediend om er totaal negen woningen te realiseren.

Door Johan Moesj.moes@hollandmediacombinatie.nl - 13-1-2017, 17:19 (Update 13-1-2017, 17:19)

De Rabobank is al jaren geleden vertrokken uit het pand. Het gebouw werd overgedaan aan de toenmalige Algemene Woningbouwvereniging Monnickendam (AWM), die plannen had om er zes appartementen te realiseren. De AWM raakte echter in grote financiële problemen en werd overgenomen door woningcorporatie Wooncompagnie, die daarmee ook...