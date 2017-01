Brutale inbreker ontkomt in Landsmeer

ANP

LANDSMEER - Een bewoonster betrapte donderdagavond tot twee keer toe een inbreker bij haar huis aan de Goudpluvier in Landsmeer.

Door internetredactie - 13-1-2017, 17:10 (Update 13-1-2017, 17:11)

De bewoonster hoorde rond 19.35 uur geluiden in haar achtertuin. Toen ze ging kijken zag ze daar een man met een zwarte jas en capuchon op. Hij sprong snel over het hek en rende weg.

Tien minuten later ging de bewoonster nog een keer kijken in de tuin en zag daar dezelfde man weer in de achtertuin staan. Dit keer was de man aan het voelen of de schuurdeur op slot zat. Weer ging de man ervandoor toen hij de bewoonster zag.

De politie heeft gezocht in de omgeving, maar trof de man niet aan.