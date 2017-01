Van Brussel naar ’bodemloze put’ in Schardam

Van het bruisende Amsterdam naar Brussel, terug naar onze hoofdstad om vervolgens neer te strijken in het pittoreske Schardam. Hoewel Jan Willem Tellegen (60) zijn hele leven in de stad heeft gewoond, voelt hij zich helemaal op zijn plek in het honderd zielen tellende dorp aan het Markermeer.

Door Debbie de Vries - 14-1-2017, 11:07 (Update 14-1-2017, 11:07)

Enige nadeel aan landelijk wonen: het gebrek aan fatsoenlijk internet. Als voorzitter van ZeevangNet doet Tellegen nu met een groep ambassadeurs zijn uiterste best om de inwoners van de voormalig gemeente Zeevang aan glasvezel...