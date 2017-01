’Slijp schaatsen voor het ijs er ligt’

Foto Ella Tilgenkamp Bianca de Vries van de Purmerendse Machinehandel slijpt schaatsen.

PURMEREND - De IJs- en Inlineskateclub laat alvast tweehonderd paar oranje huurschaatsen ’winterklaar’ maken, maar verder doen nog weinig schaatsliefhebbers een beroep op de slijpmachines van de Purmerendse Machinehandel aan de Flevostraat. Opvallend, vindt medewerkster Angelique de Vries.

Door Jacco van Oostveen - 13-1-2017, 15:15 (Update 13-1-2017, 15:16)

,,Je kunt beter nu je schaatsen laten slijpen dan wanneer er ijs ligt’’, zegt De Vries. ,,Dan sta je als je pech hebt uren in de rij. Een jaar of tien geleden, toen ons bedrijf nog Provak heette en we aan de Van IJsendijkstraat...