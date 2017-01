Brandweerkazerne Broek eindelijk klaar na besluit van negen jaar terug

Zo zag het ontwerp van de brandweerkazerne er op de tekentafel uit.

BROEK IN WATERLAND - Het heeft wat voeten in de aarde gehad en er was een tijd dat Broeker brandweermannen niet meer geloofden dat het ooit nog zou gebeuren. Maar nu is het toch echt zo ver: op 4 februari wordt de nieuwe brandweerkazerne van de Post Broek in Waterland officieel geopend.

Door Johan Moes - 13-1-2017, 14:24 (Update 13-1-2017, 14:28)

Dat is negen jaar nadat de gemeenteraad van Waterland het definitieve besluit nam dat de nieuwe kazerne er moest komen. En meer dan zestien jaar nadat de eerste ideeën daarvoor ontstonden. In het proces om echt tot de bouw te komen zat zo’n beetje alles tegen wat maar tegen kon zitten: er werd bezwaar ingediend waardoor vertraging ontstond, er was te weinig geld beschikbaar gesteld en toen de bouw eindelijk begonnen was, ontstond een conflict met de aannemer waardoor het werk stil kwam te liggen.

Maar nu is hij dan toch echt klaar. In het bijzijn van genodigden verricht burgemeester Luzette Wagenaar-Kroon van Waterland zaterdag 4 februari de officiële opening van de kazerne aan de Eilandweg 35.

Vanaf dat moment moet de kazerne ook echt operationeel zijn. Volgens een woordvoerster van de gemeente zijn op dit moment de voorbereidingen voor de verhuizing in volle gang. De bedoeling is dat die klus geklaard is als de officiële opening plaatsvindt.