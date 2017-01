Astrid Nienhuis in voor tweede ronde Landsmeer

LANDSMEER - Astrid Nienhuis (51) wil worden herbenoemd als burgemeester van de gemeente Landsmeer.

Door Annette Snaas - 13-1-2017, 12:09 (Update 13-1-2017, 12:09)

Johan Remkes, commissaris van de koning, heeft de raad gevraagd een aanbeveling te doen over de herbenoeming. Nienhuis (VVD) is populair in Landsmeer. Er gaat zelden een evenement of jubileum voorbij waarbij de burgermoeder niet bij is.

De tijd rond haar start in 2011 was roerig. Een politiek conflict liep uit de hand. Nienhuis maakte mee dat de raad op 14 september 2012 het vertrouwen in haar opzegde en een maand later vroeg of ze weer terugkwam. Op 26 september 2012 legde ze haar taken als burgemeester neer op 24 januari 2013 keerde ze terug.

Het opzeggen van het vertrouwen door de raad leidde tot protesten onder de bevolking. 2000 sympathisanten zetten hun handtekening voor haar aanblijven. De laatste jaren is de politieke verdeeldheid in de raad aanzienlijk ingedamd.

De raad besluit op 26 januari wie in de herbenoemingscommissie plaatsnemen. Niels Bonenkamp (VVD), Adrie van Erp (CDA en Nico Boerma (D66) zijn voorgedragen door het presidium. Daarnaast heeft het spijbelende oppositielid Debby Mulder (LMD) zich aangemeld.