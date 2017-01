Weerman Visser: ’Vrijdag op het ijs, misschien eerder’

Archieffoto Weerman Jan Visser.

PURMEREND - Noord-Hollandse schaatsliefhebbers kunnen hun ijzers uit het vet halen, voorspelt weerman Jan Visser uit Purmerend.

Door Jacco van Oostveen - 13-1-2017, 11:45 (Update 13-1-2017, 11:47)

,,Volgende week vrijdag kunnen we het ijs op, misschien zelfs al eerder’’, is de voorspelling van Visser. ,,Dinsdag begint het ’s nachts al wat te rommelen en daarna vriest het een aantal nachten op rij licht tot matig, tussen de drie en zeven graden onder nul. Na twee van zulke nachten zou er al voorzichtig geschaatst kunnen worden.’’

Dat moet dan wel gebeuren op al dan niet spontaan aangelegde ijsbanen en op slootjes, zegt de beroepsweerman. ,,Het wordt een wintertje voor de ijsverenigingen. Een ondergelopen weiland heeft niet veel nachten vorst nodig om op te kunnen schaatsen.’’

Aan toertochten hoeven we volgens Visser niet te denken: ,,Het is een flitswinter, een paar nachten vorst, na volgend weekend is het weer voorbij. Tenzij het weer kouder wordt natuurlijk en de vorst langer aanhoudt. Maar daar ga ik eerlijk gezegd niet vanuit. Daarom zeg ik: pak je kans, want voor je het weet gaat het weer dooien.’’