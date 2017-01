Duikers zoeken tevergeefs naar automobilist in Middenbeemster

MIDDENBEEMSTER - Bij de N244 in Middenbeemster is een personenauto in de nacht van donderdag op vrijdag in het water beland. De bestuurder werd niet aangetroffen.

Door Jan Balk - 13-1-2017, 7:11 (Update 13-1-2017, 7:14)

Omdat het aanvankelijk onduidelijk was of de bestuurder nog in het voertuig zat, werd er een traumahelikopter opgeroepen en een duikploeg van de brandweer ingeschakeld. Al snel bleek dat er niemand in de auto zat.

De politie heeft vervolgens tevergeefs in de omgeving naar de bestuurder gezocht. De oorzaak van het ongeval is vermoedelijk gladheid door sneeuw.

De politie is op zoek naar de bestuurder. De N244 was in verband met het ongeval geruime tijd afgesloten.