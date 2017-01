Te vroeg voor informatieavond A7

PURMEREND - Het college van Purmerend vindt het nog te vroeg om met de inwoners in gesprek te gaan over de toekomstplannen met de A7. Momenteel wordt gewerkt aan de zogeheten Corridorstudie A7, die ervoor moet zorgen dat Noord-Holland Noord ook in de toekomst bereikbaar blijft vanuit Amsterdam.

Door Robert Jan van der Woud - 12-1-2017, 17:40 (Update 12-1-2017, 17:40)

Eind vorig jaar werden de inwoners van buurtgemeente Beemster al door hun gemeentebestuur bijgepraat over de mogelijkheden om de A7 bereikbaar te houden. Het gaat daarbij om extra rijstroken, maar ook bijvoorbeeld een tunnel...