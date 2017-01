Resort: vier ton per jaar in gemeentekas

UITDAM - De komst van vakantiepark Poort van Amsterdam in Uitdam is goed voor de Waterlandse economie. Het resort levert alleen al de gemeente Waterland 300.000 euro per jaar aan extra inkomsten op, zo hebben ambtenaren berekend. Met de verhoging van de toeristenbelasting, die dit jaar is ingevoerd, loopt dat bedrag zelfs op tot bijna vier ton.

Door Johan Moesj.moes@hollandmediacombinatie.nl - 12-1-2017, 16:38 (Update 12-1-2017, 16:38)

Aan het park aan de Zeedijk, waar voorheen camping-jachthaven Uitdam was gevestigd, wordt nog gebouwd, maar een aantal luxe vakantiewoningen is al klaar en in...