In Purmerend kun je nu digitaal speurtochten maken

Foto Ella Tilgenkamp Fotografie Selfies nemen op de Koemarkt als deel van een opdracht.

PURMEREND - Geen gedoe meer met wegwaaiende papiertjes, een pen die het niet doet of de punt van een potlood die afbreekt. Met de iPad Challenge van Jurre Holman kunnen nu speurtochten door de stad met een tablet worden gemaakt. De tocht was er al in Amsterdam, maar sinds kort ook in Purmerend en Zaandam.

Door Suzanne Jekel - 12-1-2017, 16:30 (Update 12-1-2017, 16:33)

