Huizenmarkt Waterland neemt flinke eindsprint

PURMEREND - De Waterlandse woningmarkt heeft in het laatste kwartaal van 2016 de opgaande lijn voortgezet. Er werden opnieuw meer huizen verkocht dan een jaar geleden, de transactieprijzen gingen soms explosief omhoog en verkochte woningen wisselden opnieuw sneller van eigenaar dan een jaar eerder.

Door Ronald Massaut - 12-1-2017, 15:56 (Update 12-1-2017, 15:56)

De NVM maakte donderdag klinkende cijfers bekend van de aangesloten makelaars. In Waterland zien die er ook goed uit, al vallen de tussenwoningen enigszins uit de toon. Waar in welhaast alle regio’s de verkoop toenam, daalde deze in de grote regio Waterland. Er werden in het laatste kwartaal 155 rijtjeshuizen verkocht, vijftien procent minder dan een jaar geleden. Wel steeg de gemiddelde verkoopprijs met 17,7 procent naar 228.000 euro. De tijd dat deze woningen te koop stonden bedroeg gemiddeld 39 dagen tegen 48 een jaar geleden.

De in omvang tweede belangrijkste groep zijn appartementen. Daarvan werden er tot op heden – exclusief verkoop onder voorbehoud en transacties nog langs de notaris moeten – 96 verkocht, bijna 40 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. De gemiddelde verkoopprijs steeg met bijna 23 procent naar 167.000 euro. Het aantal verkochte woningen verschilt sterk per woningtype. Voor vrijstaand en twee-onder-een-kap waren de verkopen te laag om een getrouw beeld te krijgen. De verkoop van hoekwoningen (70 stuks) bleef constant. Alleen de prijs van verkochte hoekwoningen schoot met een kwart omhoog naar 248.000 euro.

Een goede graadmeter voor het realiteitsgehalte van de soms explosieve prijsstijgingen is de transactieprijs per vierkante meter. De meterprijs voor een rijtjeshuis ging met 11,5 procent omhoog; minder dan de transactieprijs, maar de twee houden nog wel enige aansluiting. De gestegen transactieprijs van appartementen loopt bijna gelijk met de gestegen verkoopprijs, ruim 22 procent.

Met een gemiddelde prijsontwikkeling van 18,6 procent loopt Waterland flink voor op het landelijke gemiddelde.