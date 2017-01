Prijswinnend broodje uit Oosthuizen

Foto Ella Tilgenkamp Erwin Henriks toont de losse ingrediënten van zijn prijswinnende broodje ’surf & turf’ (inzet).

OOSTHUIZEN - Hij vond zijn broodje lekker genoeg voor de Nederlandse titel, maar de jury op de Horecava schaalde twee andere creaties nét iets hoger in. ,,Derde is ook mooi’’, zegt Erwin Hendriks van Noord-Holland Catering uit Oosthuizen.

Door Jacco van Oostveen - 12-1-2017, 15:47 (Update 12-1-2017, 15:47)

Twee weken had hij nodig om zijn creatie ’tiptop’ te krijgen. Het resultaat mocht er wezen: een broodje ’surf & turf’ (vis en vlees) met paling en salami op een salade van jonge spinazie, frisee-sla, rode basilicum, waterkers, cresabi-blad en daikoncress, met als verbindingselement vinaigrette van waterkers, Amsterdams zuur en groene kruidenmosterd.

,,Bijzonder smaakvol en verrassend’’, vindt de bedenker zelf. En de jury was het met hem eens: ’een broodje vol verrassende smaken, mooi in balans en écht genieten’. Toch was het niet genoeg voor de winst: Hendriks werd, net als twee jaar terug, derde in de categorie ’broodjes catering’.