Oppositie Edam-Volendam: eerst woonvisie, dan Lange Weeren

VOLENDAM - De oppositiepartijen in Edam-Volendam voelen er niets voor om op 26 januari te discussiëren over het wel of niet bebouwen van Lange Weeren, terwijl de woonvisie nog niet is vastgesteld.

Door Jacco van Oostveen - 12-1-2017, 13:29 (Update 12-1-2017, 13:31)

De fractievoorzitters van Volendam 80, GroenLinks en PvdA hebben hun collega’s van de coalitiepartijen verzocht het onderwerp op 26 januari van de raadsagenda te halen.

De gemeente wil in het groengebied ten westen van woonwijk Blokgouw in Volendam tussen de 740 en 1160 nieuwbouwwoningen laten bouwen door projectontwikkelaar Scholtens uit Wognum,...