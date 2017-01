Beroep Raad van State Oost-Graftdijk tevergeefs

OOST-GRAFTDIJK - Een bewoner van Oost-Graftdijk heeft tevergeefs hoger beroep ingesteld bij de Raad van State tegen een rechtbankuitspraak uit 2015 over een ontheffing voor de aanvoer van bouwmaterialen voor Villapark De Rijp over de Kanaaldijk in het dorp.

Door Redactie Dagblad Waterland - 11-1-2017, 21:28 (Update 11-1-2017, 21:28)

De bewoner had in eerste instantie bezwaar gemaakt tegen die ontheffing die door de toenmalige gemeente Graft-De Rijp was verleend. Dat bezwaar werd gegrond verklaard, maar later oordeelde de rechtbank dat het niet-ontvankelijk was omdat het buiten de bezwaartermijn was ingediend.

De Raad van...