Raad van State: geen uitspraak over LPG-tank

PURMEREND - De Raad van State doet geen uitspraak over de gang van zaken rond de totstandkoming van het bestemmingsplan Wheermolen in Purmerend. Het gaat met name over de aanwezigheid van een LPG-tankstation bij het Makado winkelcentrum.

Door Robert Jan van der Woud - 11-1-2017, 19:26 (Update 11-1-2017, 20:01)

Inwoonster Helana Aslander was naar de Raad van State gestapt omdat de gemeente Purmerend met opzet treuzelde om het bestemmingsplan te repareren. Daarin was de aanwezigheid van het tankstation namelijk tegen de regels in goedgekeurd.

Volgens Aslander was de ligging van de LPG-tank in een dichtbebouwde...