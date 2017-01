Beschermde planten en dieren in het Beusebos

Foto Wim Egas Het Beusebos kan niet zomaar wijken voor de bouw van een hotel. Er zijn beschermde planten en dieren aangetroffen.

PURMEREND - Er zitten beschermde planten- en dierensoorten in het Beusebos. Dat blijkt uit een inventarisatie door ecologisch onderzoeks- en adviesbureau Van der Goes en Groot in opdracht van de gemeente Purmerend.

Door Robert Jan van der Woud - 11-1-2017, 17:23 (Update 11-1-2017, 17:23)

Onder de flora troffen de onderzoekers de rietorchis aan, en in het water in het Beusebos werden de beschermde bittervoorn en de kleine modderkruiper gevonden. Verder komen er vier beschermde vogelsoorten voor in het Beusebos: havik, buizerd, koekoek en grauwe vliegenvanger. Ten slotte vliegen er ook vier soorten vleermuizen rond...