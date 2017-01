’Onderzoek gemaal Houtribdijk opnieuw’

PURMEREND - Moet het onderzoek naar een gemaal in de Houtribdijk, om de regio Waterland droog te houden bij extreme regenval, opnieuw of blijft het bij het eerdere ’nee’ van minister Schultz van Haegen? Over die vraag buigt de Tweede Kamer zich binnenkort. De Kamer praat dan over een brief van twee gerenommeerde ingenieurs, die stellen dat zo’n gemaal veel efficiënter en goedkoper is dan de huidige plannen voor de versterking van de Markermeerdijk.

Door Johan Moesj.moes@hollandmediacombinatie.nl - 11-1-2017, 16:06 (Update 11-1-2017, 16:06)

In 2015 heeft de minister onderzoek laten doen...