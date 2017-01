Bootdieven Watergang met behulp van politieheli opgepakt in Amsterdam

WATERGANG - Twee mannen zijn in de nacht van dinsdag op woensdag aangehouden op het Noord-Hollands Kanaal. Ze werden door een getuige in Watergang betrapt met een gestolen boot en konden later in Amsterdam worden aangehouden.

Een getuige had gezien dat de mannen rond 04.00 uur een bootje voorstleepten en vond dit verdacht. De politie werd ingeschakeld. Agenten zagen de boten korte tijd later varen over het Noord-Hollands kanaal in de richting van Amsterdam. De twee mannen in de slepende boot reageerden niet op aanroepen en gingen er vandoor.

Uiteindelijk werd het tweetal aan de kant, in Amsterdam, aangehouden met behulp van een politiehelikopter. Deze verleende assistentie vanuit de lucht. De mannen, een 50-jarige Amsterdammer en een 39-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats, zijn meegenomen voor verhoor. De boten zijn voor onderzoek in beslag genomen. Onderzoek moet uitwijzen waar de diefstal heeft plaats gevonden.