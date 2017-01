Kantoor Markermeerdijken Katwoude bijna klaar, ondanks bezwaar

KATWOUDE - Het nieuwe kantoorpand van de Alliantie Markermeerdijken aan de Hoogedijk in Katwoude is zo goed als klaar. Naar verwachting kunnen de medewerkers tussen nu en een paar maanden hun bureaus in gebruik nemen. De Polderraad Katwoude heeft nog hoop dat dat uiteindelijk niet zal gebeuren en dat het gebouw weer moet worden afgebroken, maar meer dan een sprankje is het niet.

Door Johan Moesj.moes@hollandmediacombinatie.nl - 10-1-2017, 16:15 (Update 10-1-2017, 16:35)

De Alliantie, die de versterking van de dijk tussen Amsterdam en Hoorn gaat uitvoeren, wil in het pand zo’n...