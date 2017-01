Bestuurder vast na aanrijding kind Purmerend

PURMEREND - De politie heeft een 52-jarige Purmerender aangehouden, die zich meldde nadat hij was doorgereden na een aanrijding van een kind in Purmerend.

Een automobilist zou zaterdagavond op een jongen op een fiets zijn ingereden op de Nijlstraat. De man ging er vandoor, zonder zich te bekommeren om de jongen die hierbij gewond was geraakt. Kort erna meldde de bestuurder zich alsnog op de plek van de aanrijding, waarna hij werd aangehouden.

De jongen liep beenletsel op en is per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De Purmerender werd ingesloten voor nader onderzoek. De politie heeft een onderzoek ingesteld naar wat zich precies heeft afgespeeld zaterdagavond in de Nijlstraat. De politie zoekt getuigen (tel. 0900-8844).