Borden terug naar Edam, maar niet zo goed als nieuw

Foto’s aangeleverd Anna Christina Smeding met loupebril, werkend aan het Tiengebodenbord.

EDAM - Nu nog heel even in Gelderland, maar volgende week weer in Edam. Na een half jaar in het Gelderse dorp Barchem te hebben gestaan om te worden gerestaureerd, komen het Tien Gebodenbord en het Rouwbord uit de Grote Kerk binnenkort terug: eeuwenoud materiaal met een nieuw vernislaagje.

Door Suzanne Jekel - 10-1-2017, 14:50 (Update 10-1-2017, 15:02)

,,Het is een veel gebezigde term”, zegt restaurateur Maurice Smeding vanuit zijn atelier in Gelderland, ,,maar wij leveren nooit iets ’zo goed als nieuw’ op. Dat kan niet, want je hebt altijd verval.”

