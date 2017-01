Gezicht Schooltje Dik Trom in Etersheim moet stoppen

foto ella Tilgenkamp Fotografie Peter Fiedeldij Dop: ’Jammer dat ik nét de tien jaar niet vol maak.’

KWADIJK/ETERSHEIM - Niet omdat hij het wil, maar omdat hij het moet: zijn gezondheid laat hem in de steek. Na acht jaar stopt Peter Fiedeldij Dop (80) met zijn werkzaamheden als secretaris bij de Stichting het Schooltje van Dik Trom. ,,Het meest ga ik het contact met mensen missen.”

Door Suzanne Jekel - 9-1-2017, 16:37 (Update 9-1-2017, 16:38)

Dat hij liever zijn werk had voortgezet als secretaris, steekt de tachtigjarige Fiedeldij Dop niet onder stoelen of banken. ,,Het is geen prettig gevoel om de stichting te moeten verlaten”, zegt hij in...