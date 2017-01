Bewoners in geweer tegen bouwplan appartementen

PURMEREND - Een groep inwoners van de Purmerendse wijk Wheermolen komt in het geweer tegen de plannen om op de locatie van voormalig wijkcentrum ’t Noot een appartementencomplex te bouwen. De omwonenden vinden het plan te grootschalig en zijn inmiddels een handtekeningenactie begonnen.

Door Robert Jan van der Woudr.van.der.woud@hollandmediacombinatie.nl - 9-1-2017, 16:32 (Update 9-1-2017, 16:32)

Saillant detail is dat de actievoerders voorheen samen met de gemeente Purmerend en projectontwikkelaar Synchroon in een klankbordgroep zaten, om er in gezamenlijk overleg uit te komen hoe het nieuwbouwplan aan de J.P. Grootstraat eruit zou komen te zien....