Vrienden Beusebos aan kop verkiezing Waterlander

PURMEREND - Stichting Vrienden van het Beusebos gaat fier aan kop in de verkiezing Waterlander van het jaar.

Door Van onze verslaggever - 9-1-2017, 16:27 (Update 9-1-2017, 16:28)

De stichting, die zich inzet voor behoud van het bos in Purmerend, heeft al 477 stemmen gekregen, 35,9 procent van het totaal. Supervrijwilliger Vincent Nijenhuis staat tweede met 25,8 procent van het aantal stemmen. De Dorpsraad van Broek in Waterland, die strijdt voor een ondertunneling van de N247, is derde met 8,1 procent.

Stemmen kan tot 20 januari door het formulier in de krant van afgelopen zaterdag in te vullen en op te sturen of in te leveren bij de krant. Maar stemmen kan ook via www.nhd.nl.