Hongerige dief uit Purmerend onderzocht

ALKMAAR/PURMEREND - Een 45-jarige man uit Purmerend gaf maandag bij de politierechter toe dat hij op 18 oktober een winkeldiefstal pleegde bij de Albert Heijn in zijn woonplaats.

Door Jeannine Verhagen - 9-1-2017, 15:26 (Update 9-1-2017, 15:26)

,,Ik had honger en mijn geld was op. Daarom heb ik die spullen gestolen.’’ Ook bekende hij dat hij met een gestolen fiets had rondgelopen in Purmerend, die hij voor 70 euro had gekocht van een verslaafde. Toch besloot rechter Angenent-Bakker de zaak aan te houden. Ze wil dat de reclassering onderzoek doet naar de situatie van de man, die zegt dat hij onder behandeling is omdat hij stemmen in zijn hoofd hoort.

Officier van justitie Caecilia van Venrooij eiste eerst een werkstraf van 60 uur tegen de man, waarvan de helft voorwaardelijk. ,,Ik kan niet werken, want ik hoor stemmen in mijn hoofd’’, zei de verdachte. Daarna ging de officier twijfelen. ,,Ik wil weten wat er echt aan de hand is.’’ De rechter was het daarmee eens en besloot de zaak aan te houden tot maart.