Waterschap controleert snelheid in De Purmer

PURMER - Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is gisteren begonnen met snelheidsmetingen van het autoverkeer op de Purmerenderweg in De Purmer. Dat gebeurt na klachten van bewoners rond de kruising met de Oosterweg over automobilisten die veel te hard rijden.

Door Johan Moes - 9-1-2017, 15:14 (Update 9-1-2017, 15:14)

Volgens een aantal bewoners werd er altijd al te hard gereden op de Purmerenderweg en de Oosterweg, maar is het aantal hardrijders flink toegenomen sinds een aantal drempels is verlaagd of verwijderd. Dat was nodig om lijnbus 103 tussen Monnickendam en Purmerend weer door De Purmer te laten rijden.

De metingen door het waterschap moeten uitwijzen of er ook echt te hard gereden wordt. Vooralsnog worden alleen op de Purmerenderweg, kort voor de kruising met de Oosterweg, snelheidsmetingen uitgevoerd. Mogelijk gebeurt dat later ook op andere plekken.

Er wordt in eerste instantie gedurende twee weken gemeten, zegt woordvoerder Marko Cortel van het waterschap. ,,Daarna worden de gegevens geanalyseerd. Als dan blijkt dat er inderdaad veel te hard gereden wordt, gaan we bekijken wat we daaraan kunnen doen.’’