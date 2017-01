CDA Beemster gefrustreerd om ’weggegooid geld’

ZUIDOOSTBEEMSTER - Arie Commandeur van CDA Beemster is gefrustreerd omdat de gemeente Beemster 40.000 euro heeft ’weggegooid’ voor een onderzoek waar niets mee is gedaan.

Door Debbie de Vries - 9-1-2017, 12:42 (Update 9-1-2017, 12:42)

Het college van burgemeester en wethouders heeft door een onafhankelijk bureau een onderzoek laten doen naar de gevolgen van de komst van een supermarkt in Zuidoostbeemster.

Eigen onderzoek van de gemeente had aangetoond dat er voldoende belangstelling was voor een supermarkt in deze snel groter wordende kern. De beste plek zou het Middenpad zijn.

Wel had de gemeenteraad vragen...