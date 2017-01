’Drugszaak Monnickendam slechts storm in glas water’

ALKMAAR/MONNICKENDAM - De vermeende omvangrijke drugszaak op een woonboot in Monnickendam is veel kleiner dan de politie tot nu toe heeft aangenomen. Dat zei advocaat George Velthuizen voor de rechtbank in Alkmaar waar zijn cliënt Andreas K. (36) terechtstond.

Door Frits Verhagen - 9-1-2017, 9:01 (Update 9-1-2017, 9:01)

De zaak tegen K. werd niet inhoudelijk behandeld. Het politieonderzoek is weliswaar afgerond, maar eerder was al bepaald dat de zaak op 9 maart definitief aan de rechtbank wordt voorgelegd.

De politie deed 8 oktober vorig jaar een inval op de woonboot van K. Bij de inval werd een schijnbaar imposante hoeveelheid pillen en andere drugs aangetroffen. Het zou gaan om xtc, lsd, cocaïne, speed, hennep en hasj. Uit onderzoek is echter gebleken dat niet alles drugs is. Zo blijken meer dan vierduizend pillen nep.

Advocaat Velthuizen had er wel een verklaring voor waarom zijn cliënt zoveel drugs op zijn woonboot had. Andreas K. is een grootverbruiker van verdovende middelen en als je een grote partij koopt is dat voordeliger, aldus de raadsman. Volgens Velthuizen is er zeker geen sprake van handel in drugs.

Op de woonboot zijn ook een deel van een stroomstootwapen en een vals identiteitsbewijs gevonden. In Monnickendam liet K. zich ook kennen als Italiaan, maar in werkelijkheid is hij een Oostenrijker.

De advocaat vroeg de rechtbank het voorarrest van de verdachte te schorsen. Hij voerde aan dat de Monnickendammer dolgraag terug naar zijn woonboot wil om te voorkomen dat er wordt ingebroken.

Officier van justitie Gerda Visser verzette zich tegen schorsing van het voorarrest. Zij vond dat het belang van het strafrecht zwaarder moest wegen dan dat van de verdachte.

De rechtbank schaarde zich achter het standpunt van de officier, zodat Andreas K. tot aan zijn berechting op 9 maart achter de tralies blijft.