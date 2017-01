Beemster Tegel voor Vereniging Buurtbus

Foto Ella Tilgenkamp

WESTBEEMSTER - De Wethouder Dick Butter overhandigde zondagmiddag de Beemster Tegel aan de Vereniging Buurtbus Beemster. De uitreiking van de onderscheiding vond plaats in De Kerckhaen in Westbeemster, waar het tienjarig jubileum werd gevierd van de bus die van Purmerend via de Beemster naar De Rijp rijdt.

Op 8 januari 2007 ging de buurtbus van start met een reguliere lijndienst, buslijn 416. In dat eerste jaar maakten zo’n 3.800 reizigers gebruik van de bus. Inmiddels is dat aantal gegroeid naar ongeveer 11.000 reizigers per jaar. Mede dankzij de inzet van de ongeveer vijftig vrijwilligers is de Buurtbus Beemster dagelijks in staat om haar passagiers op de plek van bestemming te brengen. ’Lijn 416 is niet meer weg te denken uit de samenleving en een welkome aanvulling, vooral voor ouderen, op de reguliere buslijnen’, vindt de gemeente Beemster. ’Door haar grote vrijwilligersinzet en betrokkenheid levert de Vereniging Buurtbus Beemster een belangrijke bijdrage aan het maatschappelijk leven van de Beemster samenleving’.