Waterlander van het jaar: Kasten sjouwen en muren witten

Foto Ella Tilgenkamp Fotografie Gert-Jan Den Otter: ’Die jongens kwamen lopend vanuit Turkije naar Nederland.’

PURMEREND - Wie heeft er een bijzonder jaar achter de rug? Dagblad Waterland presenteert tien Waterlanders en Waterlandse organisaties die een uniek 2016 hebben gehad. Vanaf zaterdag 7 januari kunt u stemmen op uw favoriete Waterlander van het Jaar. Later maken wij bekend wie zich een jaar lang zo mag noemen.

Door Suzanne Jekel - 7-1-2017, 9:15 (Update 7-1-2017, 9:15)

Waterlander van het jaar

Hartverwarmend vond hij het om te zien hoe veel mensen zich wilden inzetten om statushouders te helpen. Vooral nadat Purmerend het landelijke nieuws had gehaald met het bericht dat de inwoners geen AZC in de stad wilden. Gert-Jan den Otter werd overladen met steun toen hij vanuit Stichting Present hulp zocht.

Wat hij wilde hebben, waren voornamelijk handen: helpende handen. ,,En inboedel’’, zegt hij. Via Present zet de 70-jarige Purmerender zich in om mensen die het niet breed hebben een ’kickstart’ te geven. Afgelopen jaar zaten daar veel vluchtelingen bij, die inmiddels statushouder zijn: zij mogen minstens vijf jaar in Nederland blijven.

Begin dit jaar zaten veel van deze, vooral mannelijke statushouders in het Jaap van Praaghuis in Pumerend. Zij wachtten op gezinshereniging en totdat ze een woning toegewezen kregen. ,,Maar als ze eenmaal een woning hebben, staat daar niets in. Wij helpen ze dan aan bijvoorbeeld een bank, tafels of kasten. Die mannen hebben vaak niks; van de staat krijgen ze een kleine uitkering waar ze wat witgoed van kunnen kopen, maar daar houdt het op.’’

En dus stond Den Otter afgelopen jaar regelmatig kasten te sjouwen en muren te witten. ,,De dankbaarheid die daarna van de gezichten van die mensen te lezen is, is werkelijk onbetaalbaar.’’

Ook zorgde hij er mede voor dat een hele schoolklas met kinderen een fiets kreeg, zodat ze naar school konden fietsen. ,,Anders moesten ze een uur lopen, dat is bijna niet te doen.’’

Schrijnend

Soms komt hij schrijnende gevallen tegen: meisjes, nog maar net volwassenen, maar in veel opzichten nog kinderen die met z’n tweeën in een huis terechtkomen en nauwelijks een idee hebben hoe ze voor zichzelf moeten zorgen. Of hoe een wasmachine werkt. Ook het verhaal van twee broers greep hem aan. De jongens van 15 en 17 zijn nu in Nederland. ,,Maar hoe zijn jullie hier dan gekomen?’’, vroeg Den Otter zich af. ’Lopend’, was hun antwoord. Via Turkije, Macedonië en Hongarije kwamen ze te voet uit in Nederland. Heel af en toe konden ze een lift krijgen en meerijden met een vrachtwagen, maar het overgrote deel ging wandelend.

Om dat soort jongens en gezinnen bij te staan, heeft Den Otter geholpen met het opzetten van het buddy-project: een Nederlands gezin helpt daarbij een gezin dat net in Nederland is. ,,Het gaat gewoon om integreren’’, zegt Den Otter. ,,Gewoonten uitleggen, mensen wegwijs maken in de stad.’’

De kracht van Present zit hem erin dat vrijwilligers eenmalig een project kunnen doen. ,,Je hoeft niet per se iedere week structureel iemand te helpen, je kunt ook met een groep een keer een lunch verzorgen, bijvoorbeeld.’’

Zo hielp een deel van de Presentvrijwilligers bij het organiseren van een diner waarbij zowel Nederlands als Syrisch werd gekookt; een groot succes om elkaars cultuur beter te leren kennen.

Het gaat Den Otter aan het hart dat Present volgend jaar misschien moet stoppen: de gemeente lijkt de subsidiekraan dicht te draaien voor de stichting. ,,Dan kunnen we onze vrijwilligerscoördinator niet meer betalen en houdt ons werk op. Dat zou ik verschrikkelijk vinden.’’