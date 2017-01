Waterlander van het jaar: Herdenken, maar vooral feestvieren

PURMEREND - Wie heeft er een bijzonder jaar achter de rug? Dagblad Waterland presenteert tien Waterlanders en Waterlandse organisaties die een uniek 2016 hebben gehad. Vanaf zaterdag 7 januari kunt u stemmen op uw favoriete Waterlander van het Jaar. Later maken wij bekend wie zich een jaar lang zo mag noemen.

Als je Jetty Voermans vraagt om 2016 samen te vatten, zucht ze. Waar moet je ook beginnen als het jaar je stoutste verwachtingen overtrof? Als secretaris, en daarmee spin in het web van de stichting Een Dijk van een Kust, hielp Voermans met het organiseren van ruim tweehonderd activiteiten om het rampjaar 1916 te herdenken.

Voermans begint met opsommen. ,,Enerverend, hartverwarmend, geweldig. Ja, wat een mooie maanden.” Dat Voermans terugkijkt op een succesvol jaar is niet zo gek: voorafgaand had de Stichting met het project Water Kust Land gemikt op zo’n dertig tot veertig activiteiten, het werden er maar liefst tweehonderd.

In het herinneringsalbum, dat als aandenken aan de afgelopen twaalf maanden is gemaakt, is een groot aantal van die projecten opgenomen. Foto’s van dansende mensen, van rampendiners, van optredens buiten, van paraplu’s die straten droog houden. ,,Maar een van mijn hoogtepunten was toch wel de opening van het jaar”, zegt Voermans.

In de nacht van 13 op 14 januari, op de dag af precies honderd jaar na de noodlottige noordwesterstorm, werden langs de waterkant twintig waterwolven verbrand: enorme kleurrijke, metalen beesten; bekleed met brandbaar materiaal zoals hout, papier en oude kleren. Gemaakt door tientallen basisschoolleerlingen uit onder andere Warder, Edam, Monnickendam en Marken. De wolven stonden symbool voor de kracht van het water waar mensen tegen vochten. ,,Het was het ultieme moment”, blikt Voermans terug. ,,Niet echt mooi weer, net als toen; de symboliek was treffend.”

Jeugdjournaal

Het project kreeg aandacht van het Jeugdjournaal. Voermans liet eerder al weten dat ze dat graag wilde. ,,Het Jeugdjournaal halen. Dat was voor mij het doel met waterwolven. En het lukte!”

Het project Water Kust Land werd in het leven geroepen om het rampjaar 1916 te herdenken, waarbij grote delen van Amsterdam-Noord, Waterland en Zaandam overstroomden. Er kwamen zestien mensen om het leven. ,,Maar behalve herdenken, moest 2016 ook een jaar worden waarin we zouden vieren dat we al honderd jaar droge voeten hebben. En dat hebben we gedaan.”

De stichting was voornamelijk het motortje achter alle activiteiten van Water Kust Land, die door honderden vrijwilligers werden georganiseerd. ,,Wij stimuleerden en faciliteerden”, aldus Voermans. ,,Eigenlijk verdienen al die vrijwilligers ook allemaal de titel Waterlander van het Jaar. Er zijn zoveel mensen die hebben meegedaan; het is heel bevredigend om daarop terug te kijken.”

Nu het herdenkingsjaar voorbij is, blijft Voermans zich bezighouden met het water en droge voeten. Zo wil ze vanuit de stichting Een Dijk van een Kust ervoor zorgen dat de oude Markermeerdijk als cultureel erfgoed bewaakt wordt tijdens de komende dijkversterking. Ze vindt het daarbij ook belangrijk dat mensen zich meer realiseren dat de kracht van het water nooit onderschat mag worden. ,,Nederland ligt voor de helft onder de zeespiegel en met het veranderende klimaat blijft de dreiging van het water actueel. Het is belangrijk om onze veiligheid te kunnen blijven garanderen.”