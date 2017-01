Waterlander van het jaar: Dorpsraad Broek in Waterland veroorzaakt omwenteling

Foto Ella Tilgenkamp De werkgroep van de dorpsraad die zich bezig houdt met de onderdoorgang. Van links naar rechts: Johanna Huizer, Celine Pessers, Arda Wolterbeek Muller, Michiel Hemminga en Goof Buijs. Debbie Been zit ook in de werkgroep, maar staat niet op de foto.

BROEK IN WATERLAND - Wie heeft er een bijzonder jaar achter de rug? Dagblad Waterland presenteert tien Waterlanders en Waterlandse organisaties die een uniek 2016 hebben gehad. Vanaf zaterdag 7 januari kunt u stemmen op uw favoriete Waterlander van het Jaar. Later maken wij bekend wie zich een jaar lang zo mag noemen.

Door Johan Moes - 7-1-2017, 9:04 (Update 7-1-2017, 9:04)

Burgerparticipatie staat niet bepaald hoog op de agenda bij provincies in Nederland. Ook niet bij de provincie Noord-Holland. Daar kwam in 2016 verandering in toen bleek dat ze niet...