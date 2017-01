Landsmeerse slachtoffer van babbeltruc

LANDSMEER - Een 85-jarige inwoonster van Landsmeer is eerder deze week slachtoffer geworden van een babbeltruc.

Woensdagavond omstreeks 19.00 uur, werd er aan de voordeur gebeld bij de woning van het slachtoffer aan de Burg. Postweg. Een ongeveer 30 jarige vrouw met half lang blond haar, zei dat ze van de zorg was. De bewoonster zei dat ze geen zorg had omdat ze het nog steeds allemaal zelf kon.

De blonde vrouw zei dat het een bezoek was voor eventuele zorg in de toekomst. Ze werd binnengelaten. Na een kort gesprek en nadat ze de hele woning had gezien vertrok de blonde vrouw weer. De 85-jarige bewoonster kwam er de volgende dag achter dat haar spaarpotje met contant geld leeg was gehaald. Er was ongeveer 100 euro weggenomen, aldus de politie in Landsmeer.