CDA-vraagtekens bij branden riet in Ilperveld

LANDSMEER - Het CDA van Landsmeer pleit voor het handmatig verwijderen van riet in het Ilperveld in plaats van door verbranding. Dat blijkt uit vragen van de fractie aan het college.

Door Annette Snaas - 6-1-2017, 16:39 (Update 6-1-2017, 16:39)

Verbranden tast het veen aan, veen dat nu juist in dit gebied moet groeien, stelt CDA’er Adrie van Erp. Ook gaat de biotoop van de rietkraag verloren. Riet branden in dit natura 2000-gebied is niet voor niets verboden. Van Erp wil weten waarom het college jaarlijks een ontheffing op dit verbod...