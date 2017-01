Boodschappen ruilen in voortuin van Purmerender

PURMEREND - Een potje wortels, een flesje witte wijnazijn, saus voor groente, een pak koekjes; het is een greep uit de gratis ’mini-supermarkt’ in de Johan Wagenaarstraat in Purmerend.

Door Debbie de Vries - 6-1-2017, 15:50 (Update 6-1-2017, 16:55)

René Verhoogt van de stichting SoGoed heeft sinds deze week in zijn tuin de eerste Little Free Pantry (LFP) van Purmerend staan. Het is een klein kastje met daarin levensmiddelen om te ruilen of voor mensen die weinig of geen geld hebben.

Het principe van de LFP is simpel. Pak wat je echt nodig hebt, geef wat je kunt missen. Verhoogt: ,,Zo help je elkaar. De voorwaarde is dat de artikelen goed en ongebruikt moeten zijn. Iedereen mag er iets uitpakken. We toetsen niet of iemand het echt nodig heeft omdat hij of zij krap bij kas zit. We hopen wel dat mensen er ook iets voor terugzetten.’’

Het kastje is in principe het hele jaar open. De eerste paar dagen zijn goed verlopen, vertelt de initiatiefnemer. ,,Er zijn wat spullen uitgepakt, maar ook teruggezet. Ik kijk niet de hele tijd wat mensen pakken, er moet voor hen geen drempel zijn om hier gebruik van te maken.’’

Verhoogt hoopt dat er in de nabije toekomst in iedere wijk in Purmerend zo’n LFP staat. ,,Het kan overal staan, bijvoorbeeld in een voortuin, bij een wijkcentrum, een kerk of bij een winkelcentrum. Zo wordt het kastje ook een sociale ontmoetingsplek.’’

Het idee komt van de Amerikaanse Jessica McClard. Zij bouwde kastjes voor eten en andere producten bedoeld voor mensen die het minder breed hebben. ,,Jessica kwam op het idee door de kastjes, waaruit mensen gratis boeken konden pakken.’’

