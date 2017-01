Dierenambulance Purmerend: ’Wij blijven eerste aanspreekpunt’

PURMEREND - Het is voor veel inwoners van de regio Waterland niet duidelijk wat er met zwerfdieren gebeurt, nu het Purmerendse asiel deze niet meer opvangt.

Door Dagblad Waterland - 6-1-2017, 15:28 (Update 6-1-2017, 15:28)

Saskia en Pim Langereis van de dierenambulance Purmerend krijgen veel bezorgde bewoners aan de telefoon. Pim Langereis: ,,Ze vragen wat er nou met de dieren gebeurt en waar ze gevonden dieren naartoe moeten brengen.’’

Per 1 januari is de opvang van zwerfdieren en huisdieren die zijn afgestaan door hun eigenaar overgegaan van het Purmerendse asiel naar DOA, het Amsterdamse dierenasiel. De verschillende gemeenten in regio Waterland hebben hierover gecommuniceerd, maar op de website van de Dierenbescherming, die verantwoordelijk is voor het Purmerendse asiel, staat nog niets vermeld. ,,Hier zijn wij nog mee bezig,’’, laat een woordvoerder van de Dierenbescherming weten.

Het antwoord is volgens Langereis simpel: de dierenambulance blijft het eerste aanspreekpunt. ,,Mensen kunnen ons bellen als ze een dier hebben gevonden, net zoals altijd.’’

Zieke en gewonde dieren worden direct naar een dierenarts in de omgeving gebracht. Gezonde dieren blijven even bij de dierenambulance in Purmerend en worden dan naar het asiel in Amsterdam gebracht aan de Ookmeerweg. Honden blijven een dag in Purmerend en katten twee tot drie dagen.

,,Voor die tijd doen wij er alles aan om de eigenaar te zoeken. Zo hebben we een vermistenbestand en kijken we of een dier gechipt is. Als iedereen zijn dier zou laten chippen, zou dat een hoop onrust schelen.’’