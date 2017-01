Twiskemolen sluit de deur voor bezoekers

LANDSMEER - Molenaar Marcel Koop van de Twiskemolen in Landsmeer sluit de deur voor bezoekers op een van de weinige nog echt werkende poldermolens in Nederland. De reden is dat de eigenaar, Recreatieschap Twiske-Waterland, niet aansprakelijk wil zijn voor mogelijke ongevallen met bezoekers.

Door Annette Snaasa.snaas@hollandmediacombinatie.nl - 6-1-2017, 15:18 (Update 6-1-2017, 15:18)

,,Ieder die ons kent, zal begrijpen dat we dit erg jammer vinden’’, zegt Koop die sinds oktober 2011 vrijwillig molenaar is en samen met zijn vrouw Marijke en kinderen in de molen woont.

Vanaf het begin heeft Koop in overleg...