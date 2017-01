Kinderen zamelen vuurwerkafval in voor KiKa

Ella Tilgenkamp Fotografie Foto Ella Tilgenkamp

PURMEREND - Vijf Purmerendse kinderen hebben de jaarlijkse inzameling van vuurwerkafval en afgedankte kerstbomen aangegrepen om geld op te halen voor KiKa. Julia en Jens Ekels, Cedric van Rooijen, Nika van Leijden van Amstel en Luuk Herlé gingen de afgelopen dagen aan de slag in hun wijk Purmer-Zuid.

Door Robert Jan van der Woud - 6-1-2017, 14:50 (Update 6-1-2017, 14:53)

Dat leverde 144 kilo vuurwerkafval op, goed voor een bedrag van 36 euro, en ook nog eens 230 kerstbomen die bij de gemeente konden worden ingeleverd voor twee kwartjes per stuk. Al met al leverde dat 151 euro op voor het goede doel.

Het college was zo onder de indruk van de belangeloze actie van het vijftal, dat het besloot om het opgehaalde bedrag te verdubbelen. Wethouder Mario Hegger overhandigde vrijdagmorgen in het stadhuis een cheque van nog eens 151 euro, bestemd voor KiKa. Joop ten Klei, ambassadeur van KiKa in Purmerend en directeur van drukkerij DM Impressions, zette de kinderen ter plekke in het zonnetje. Ze kregen pennen en een KiKa-kwartetspel. De schoonmaakactie in Purmerend leverde in totaal 18.672 kilo vuurwerkafval en 2716 afgedankte kerstbomen op.