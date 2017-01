15-jarige bewusteloos op de grond na fietsdiefstal in Landsmeer

LANDSMEER - Een 15-jarige jongen uit Den Ilp is op nieuwjaarsdag op Het Amsterdamse Pad in Landsmeer vermoedelijk van zijn fiets getrapt. Hij viel, verloor zijn bewustzijn en toen hij bijkwam was zijn fiets gestolen.

De politie maakte het incident vrijdag pas bekend, omdat ze getuigen zoekt. De jongen kan zich namelijk niets meer herinneren.

Het slachtoffer kwam vanuit Amsterdam-Noord en fietste rond 02.50 uur over Het Amsterdamse Pad. Ter hoogte van het Pieter Weers Pad, net na het viaduct over de A10, werd hij vermoedelijk van zijn fiets getrapt.

De gestolen fiets is een Gazelle Esprit C3.

Wie wat weet, wordt verzocht contact op te nemen met de politie.