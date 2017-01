Werkstraf voor stelen bestelbus ondernemer Purmerend

ALKMAAR/PURMEREND - Twee mannen uit Amsterdam zijn vrijdag door de rechtbank in Alkmaar voor het stelen van een bestelbus van een ondernemer uit Purmerend veroordeeld tot een werkstraf van ieder 60 uur en een maand voorwaardelijke celstraf. Er was tegen beiden twee maanden cel geëist.

Door Frits Verhagen - 6-1-2017, 14:31 (Update 6-1-2017, 14:31)

Het tweetal stond eind februari 2015 bij de ondernemer op de stoep met de dringende boodschap dat hij nog een schuld had van ruim 28.000 euro aan een onderaannemer. Of hij maar even wilde betalen. Volgens het...