Met pensioen, maar blijven repareren

foto wim egas/fotostudio beemster Ted van den Broek: ,,Ze mogen mij bellen wanneer ze mij nodig hebben.’’

PURMEREND - Hij houdt van repareren en als chirurg deed Ted van den Broek dan ook niets liever. Hij is nu net met pensioen, maar blijft aan het Waterlandziekenhuis en het Westfriesgasthuis verbonden.

Door Merlin Mulderm.mulder@hollandmediacombinatie.nl - 6-1-2017, 13:00 (Update 6-1-2017, 13:01)

Zijn laatste werkdag was eind december en dat was een vreemde dag, vertelt hij. Voor het eerst in hij weet niet hoeveel jaren was hij namelijk ziek. ,,Dus ik was twee dagen thuis en daarna heb ik nog een dag gewerkt. Ik ben in 45 jaar amper tien dagen...