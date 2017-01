Kappersopleiding Purmerend krijgt predicaat ’top’

Foto Horizon College De kappersopleiding in Purmerend is ’top’.

PURMEREND - De kappersopleiding van het ROC Horizon College in Purmerend en Heerhugowaard staat als ’topopleiding’ vermeld in de Keuzegids MBO 2017.

Door onze verslaggever - 6-1-2017, 11:44 (Update 6-1-2017, 11:44)

In deze gids worden mbo-opleidingen met elkaar vergeleken en wordt een ranglijst samengesteld. De kappersopleiding van het Horizon College staan in deze gids op de eerste plaats en ontvangt het kwaliteitszegel topopleiding.

Theo van de Wijngaard, opleidingsmanager haarmode in Purmerend, is blij met de uitverkiezing: ,,Dit structurele succes is een compliment voor de teams van de opleidingen haarmode.’’