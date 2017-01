Milieustraat Purmerend in trek bij afvaltoerist

Luchtfoto Wim Egas In de rij voor milieustraat Purmerend.

PURMEREND - Het gebeurt te vaak dat zogeheten ’afvaltoeristen’ hun grofvuil in de Milieustraat in Purmerend komen dumpen. Het college wil daarom gaan werken met een toegangssysteem voor mensen die hun grofvuil brengen naar de Van IJsendijkstraat.

Door Robert Jan van der Woud - 5-1-2017, 16:54 (Update 5-1-2017, 17:10)

Wethouder Mario Hegger ontvouwt de plannen in een memo aan de gemeenteraad. De Milieustraat in Purmerend is bestemd voor de inwoners van de stad zelf, en voor de bewoners van Beemster en Neck.

Uit steekproeven die gehouden worden waar de bezoekers van de Milieustraat vandaan komen,...