Regels voor koek en zopie op Waterlands ijs

MONNICKENDAM - Particulieren kunnen in Waterland in ijsperiodes niet langer zonder meer met een koek en zopie-standje op of langs het ijs gaan staan. Daar is een vergunning voor nodig. Het aantal standplaatsen is beperkt. Daarmee moet de veiligheid op het ijs worden bevorderd.

Door Johan Moesj.moes@hollandmediacombinatie.nl - 5-1-2017, 15:15 (Update 5-1-2017, 15:15)

Dat heeft het college van b en w besloten. Het college heeft regels opgesteld op basis waarvan vergunningen worden verleend. Regels zijn volgens de gemeente nodig onder het motto ’voorkomen is beter dan genezen’: het is niet zo...