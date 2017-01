Volendam zoekt naar weggelopen hondje Pip

VOLENDAM - Honderden Volendammers zijn in hun dorp op zoek naar hondje Pip. De Yorkshire terrier van Griet Veerman ontsnapte op Nieuwjaarsdag tijdens het uitlaten toen ze schrok van een vuurwerkbom. Sindsdien heeft niemand haar meer gezien.

Door Debbie de Vries - 5-1-2017, 14:58 (Update 5-1-2017, 14:58)

Heel Volendam en omgeving wordt uitgekamd door behulpzame dorpsbewoners. In de bosjes, in tuinen, onder auto’s; in alle hoeken en gaten wordt gezocht naar Pip.

De zoektocht heeft tot nu toe geen resultaat opgeleverd. ,,Sterker nog, niemand heeft haar gezien. Geen enkel spoor. En dat vinden we raar’’, vertelt Lisette Veerman, de dochter van Griet. ,,Pip had een roze halsbandje en riempje om toen ze verdween. Je zou denken dat dat opvalt. Een paar keer dacht iemand haar te zien, zoals vanochtend nog bij de ijsbaan. Het is steeds loos alarm.’’

Meegenomen

De familie denkt dat Pip misschien is meegenomen door iemand. ,,Iemand die niet weet dat ze is weggelopen en haar in huis heeft genomen. Of iemand met kwade bedoelingen. We kijken continu op Marktplaats om te zien of iemand haar te koop heeft aangeboden.’’

Als mensen Pip zien lopen, moeten ze voorzichtig haar naam roepen. ,,Dan komt ze, ze is niet bang. Als mensen haar naam hard en boos schreeuwen, dan rent ze misschien weg.”

En Pip is vliegensvlug, weet Lisette. ,,Op Nieuwjaarsdag werd ze uitgelaten in de Jaap Zwarthoedstraat, opeens ging er een zo’n keiharde vuurwerkbom af. Pip schrok daar zo erg van dat ze is weggerend. We zijn er nog achterna gegaan, maar ze is ontzettend snel. We raakten haar al snel kwijt.’’

Zaterdag is Pip jarig, dan wordt ze een jaar. De familie hoopt de eerste verjaardag samen met hun huisdier te kunnen vieren.