’Noodsupermarkt op Tase-terrein Volendam’

VOLENDAM - Dirk van den Broek wil een noodsupermarkt op het voormalige Tase-terrein aan de Julianaweg in Volendam. Detailresult Groep, eigenaar van het supermarktketen, heeft hiervoor een aanvraag ingediend bij de gemeente.

Door Jacco van Oostveen - 5-1-2017, 12:16 (Update 5-1-2017, 12:16)

Edam-Volendam, eigenaar van de grond, moet binnen zes weken laten weten of de ingediende aanvraag voor een noodsupermarkt en bijbehorende parkeerplaatsen zal worden ingewilligd. Vervolgens worden de bewoners geïnformeerd en wordt het plan zes weken ter inzage gelegd. In theorie zou de supermarkt dan in de lente open kunnen.

Dirk van den Broek is al enige tijd op zoek naar een noodlocatie, nadat in juli 2016 de supermarkt aan de Hyacintenstraat door brand werd verwoest. Sindsdien kunnen de vaste klanten terecht bij een pick-up point aan de Julianaweg.

Het terrein aan de Julianaweg, bij de entree van het dorp, staat sinds de sloop van de voormalige Tase-woonboulevard in november 2015 leeg. De gemeente Edam-Volendam nam het complex eerder dat jaar voor 1,8 miljoen euro over van projectontwikkelaar SGM.