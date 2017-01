Ernstige verkeershinder, maar met een goed doel

Foto Wim Egas Groot onderhoud aan de Wheermolenbrug is hard nodig. Foto Wim Egas

PURMEREND - Automobilisten in Purmerend kunnen zich opmaken voor een periode van ernstige verkeershinder. Door groot onderhoud aan de Wheermolenbrug ligt een van de belangrijke verkeersaders door de stad er enkele weken uit.

Door Robert Jan van der Woud - 4-1-2017, 16:49 (Update 4-1-2017, 17:00)

Enkele weekeinden is de brug tussen de Gorslaan en de Churchilllaan zelfs helemaal niet toegankelijk, ook niet voor fietsers en voetgangers. ,,Het duurt drie weken, we moeten er doorheen bijten’’, zegt Devlin Zwang, die namens de gemeente Purmerend betrokken is bij het project. ,,Maar als dit verholpen is, zorgt...