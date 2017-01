Concert The Mon Amour Band in Volendamse sferen

Foto Michel Porro The Mon Amour Band, met links drummer Jack Veerman.

De muziek van Volendamse bodem is door de jaren heen uitgegroeid tot een begrip in Nederland. De kenmerkende Palingsound leverde grote hits op van onder meer The Cats, BZN, Jan Smit en Nick en Simon. Als eerbetoon verzorgden bandleden van The Mon Amour Band een theatertour over de muziek van hun dorpsgenoten. Wegens het grote succes staat de Volendamse band aanstaande zaterdag in de Purmaryn in Purmerend met een een tweede editie van hun ’50 jaar Palingsound’ tour.

Door Mitchell Burger - 4-1-2017, 18:41 (Update 4-1-2017, 18:41)

In 2007 stond drummer...