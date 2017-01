Eerbetoon aan David Bowie in P3 [video]

PR-foto Far Above The Moon brengt een eerbetoon aan David Bowie.

PURMEREND - Poppodium P3 in Purmerend staat op vrijdag 13 januari volledig in het teken van David Bowie. De Waterlandse formatie Far Above The Moon – a Tribute to David Bowie brengt een passend eerbetoon aan de Britse rasartiest, die een jaar geleden op 69-jarige leeftijd overleed.

Toen David Bowie op 10 januari 2016 overleed waren de jeugdvrienden bassist Mervyn Sodeike en gitarist Remy Vogel het al snel met elkaar eens: hier wilden zij iets mee. ’May his music live on forever’ is het motto.

Zanger Jacco van Oostveen, drummer Anton Leijdekker en zangeres Anne-Marie Leijdekker toonden zich meteen enthousiast, evenals zangeres Doña Pessy.

Tenslotte werd gekozen voor Velibor Weller als toetsenist, die op zijn beurt het jonge gitaartalent Mitchel Bakker inbracht, waarmee de line up compleet was.

De band, die nog nooit in deze samenstelling samen had gespeeld, werd direct tot hoofdact op het Parckpop-festival in Ilpendam gebombardeerd. Het werd een gedenkwaardige avond in augustus en de energie en emotie spatte van het podium. Vervolgens traden zij op in Leiden en op vrijdag 13 januari brengt de band weer een muzikaal eerbetoon aan David Bowie.

De Clip Club verzorgt de muzikale omlijsting van deze avond. Clips van Bowie én van andere artiesten die in 2016 zijn overleden komen aan bod.

De Bowie-avond in P3 begint om 20.30 uur. Voorverkoop is 7 euro en bij de deurverkoop kost een kaart 10 euro.

Bestellen kan via www.p3purmerend.nl.